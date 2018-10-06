2018-10-06T07:54:28+03:00
Политика

Дарья Морозова призвала ООН, ОБСЕ и Красный Крест повлиять на незаконный приговор украинского суда Юлии Просоловой

Омбудсмен ДНР направила в международные организации официальные обращения
Никита МАКАРЕНКОВ
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Дарья МорозоваДарья МорозоваФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Дарья Морозова призвала ООН, ОБСЕ и МККК повлиять на незаконный приговор дончанке Юлии Просоловой, который был вынесен в Украине. Омбудсмен ДНР призвала международные организации дать правовую оценку этому решению незалежной и направила к ним официальные обращения.

- По факту вынесенного приговора Уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой были направлены официальные обращения в адрес специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Международного Комитета Красного Креста, - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Морозова также попросила дать оценку возможного давления на суд при вынесении приговора.

Напомним, 4 октября суд «Комсомолка» сообщала, что в Мариуполе приговорили к 12 годам заключения дончанку Юлию Просолову по обвинению в убийстве полковника СБУ Александра Хараберюша.

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