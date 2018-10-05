Депутат Госдумы приедет к военным ДНР на передовую
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Шаргунов приехал в Донецкую Народную Республику. Он не только политик, ещё и журналист. Одна из его задач – снять в ДНР репортаж.
- Я приехал еще и как ведущий авторской программы на телеканале «Россия 24». Делаю большой репортаж о жизни ДНР. Для меня это очень важно и принципиально, я хотел бы пообщаться с бойцами. Во все предыдущие визиты каждый раз был на передовой, на территории боевых действий. Поэтому это необходимо, тем более для репортажа, - сказал Шаргунов.
Помимо этого, публицист пообщается с жителями Горловки.
- Этот город продолжает держать оборону. В нем недавно погибли страшной смертью дети. Мы запланировали посещение Свято-Иверского монастыря возле аэропорта. Это будет уже в воскресенье, потому что литургия проходит там в этот день, - сказала донецкая поэтесса Анна Ревякина – она сопровождает Шаргунова по Республике.