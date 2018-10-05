2018-10-05T22:09:07+03:00
Политика

За всё время Украина около 80 раз сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской

Такой подсчёт сделали в Народной милиции ЛНР
Никита МАКАРЕНКОВ
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И.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко сообщил, что за всё время Украина около 80 раз сорвала разведение сил и средств на участке №1 в районе Станицы Луганской.

- 5 октября, несмотря на договорённости, достигнутые в Минске 2 октября, нами установленным порядком в назначенное время была запущена сигнальная ракета, но ответных действий со стороны украинских военнослужащих не последовало, - сказал Филипоненко. - Хочу отметить, что уже около 80 раз украинская сторона срывает процесс разведения сил и средств на данном участке.

Напомним, что полномочный представитель РФ на переговорах Контактной группы в Минске Борис Грызлов сообщил, что участники Контактной группы согласовали очередное разведение сил в районе Станицы Луганской и назначили его на 5 октября.

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