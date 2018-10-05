2018-10-05T22:01:26+03:00
Политика

Приходько: От обстрела ВСУ в поселке Доломитное повреждены два дома

Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинские военные продолжают обстреливать территорию Республики ежедневно. Горловское направление - одна из главных мишеней ВСУшников.

Глава городской администрации Горловки, что на северной окраине Донецкой Народной Республики, Иван Приходько сообщил, что сегодня утром в поселке Доломитное в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены два дома.

- В 07:20 в результате обстрела поселка Доломитное со стороны украинских военных повреждено два дома, – сказано в сообщении мэра.

Также Приходько добавил, что были повреждены кровля и ворота.

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