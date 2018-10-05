2018-10-05T18:51:41+03:00
Политика

Кто в итоге стал кандидатом на пост Главы ДНР?

Зарегистрировано пять человек
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Выборы состоятся 11 ноября. ФОТО: ВКонтактеВыборы состоятся 11 ноября. ФОТО: ВКонтакте
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5 октября Центральная избирательная комиссия ДНР объявила о завершении процесса регистрации кандидатов на должность Главы ДНР на выборах 11 ноября.

- Сегодня мы проводим крайнее заседание в части вынесения решения о регистрации, либо мотивированном отказе в регистрации в качестве кандидатов на пост Главы ДНР на выборах, — обратилась к присутствующим председатель ЦИК Ольга Позднякова.

В итоге по решениям ЦИК в качестве кандидатов на выборах Главы ДНР зарегистрированы пять человек — Денис Пушилин, Елена Шишкина и Роман Храменков, Роман Евстифеев и Владимир Медведев.

Выборы Главы ДНР и депутатов Народного Совета назначены на 11 ноября.

О том, кто претендовал и претендует на пост Главы ДНР - читайте здесь.

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