2018-10-05T18:40:56+03:00
Политика

Губарева исключили из предвыборной гонки за пост Главы ДНР

Проверили подписи кандидата, сданные в ЦИК
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Павел Губарев был в 2014 - ом избран на митинге народным губернатором ДНР. ФОТО: ВКонтактеПавел Губарев был в 2014 - ом избран на митинге народным губернатором ДНР. ФОТО: ВКонтакте
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Центральная Избирательная комиссия отказала Павлу Губареву в праве участвовать в выборах Главы ДНР, на основании результатов экспертизы ЭКЦ МВД.

Криминалисты выявили целый ряд нарушений и фальсификаций в подписных листах, предоставленных Губаревым в ЦИК. Нарушения имеются более чем в половине подписей из 15 000 предоставленных. Минимальное количество подписей, необходимое для получения удостоверения кандидата на пост Главы ДНР не собрано - заявил ЦИК. Была даже дополнительная проверка с выездом в города и районы ДНР.

- Членами Центральной избирательной комиссии выехали в Горловку, Макеевку и Донецк, чтобы проверить достоверность сведений, указанных в подписных листах претендента на должность Главы ДНР Павла Губарева, – сообщил зампред ЦИК ДНР Алексей Найденко.

Результаты проверки, проведенной ранее миграционной службой МВД ДНР, показали, что практически во всех городах и районах, где проходил сбор подписей, выявлены нарушения.

- Мы увидели, что, действительно, люди, данные которых указаны в подписных листах, по этим адресам не проживают, и имеет место факт фальсификации данных. Все нарушения будут занесены в акт проверки, будет принято соответствующее решение, – подчеркнул зампредседателя ЦИК.

Помимо этого, в декларации Павла Губарева не совпадают сведения о доходах его супруги Екатерины Губаревой с фактическими доходами.

Напомним, выборы в ДНР назначены на 11 ноября. Кандидатов становится все меньше - уже шесть человек. А изначально было десять.

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