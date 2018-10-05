В Афинах почтили память Александра Захарченко

5 Окт. 16:42 2018-10-05T16:42:38+03:00

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Представительский центр ДНР в Греции организовал памятное мероприятие в честь первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, погибшего в результате теракта 31 августа 2108 года в Донецке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел ДНР.

В Афинском государственном политехническом университете состоялось мероприятие, посвященное памяти Главы ДНР Александра Захарченко, — рассказали в МИД. – Мероприятие посетили сотни студентов и неравнодушных граждан Греции.

Организаторами акции выступили представительство ДНР в Афинах во главе с Андреасом Зафейрисом, а также 11 других политических и общественных организаций. Говорили о личности Захарченко, вспоминали его подвиги и деятельность на посту руководителя государства.

На мероприятии было зачитано обращение и.о. главы МИД Республики Натальи Никоноровой, транслировалось видеообращение замначальника Управления Народной милиции Эдуарда Басурина и члена президиума Федерации профсоюзов ЛНР Андрея Кочетова.

Напомним, Глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года при входе в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Выборы Главы ДНР назначены на 11 ноября. За этот пост будут бороться семь кандидатов.