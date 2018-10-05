В Мариуполе женщина - оператор "надула" "Укрпочту" на 50 тысяч гривен

5 Окт. 14:59 2018-10-05T14:59:17+03:00

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В Мариуполе начнется суд над сотрудницей Центра почтовой связи, которая нанесла ущерб "Укрпочте" на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

- Завершено досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием - мошенничество, с использованием электронно-вычислительной техники) относительно оператора Центра почтовой связи № 5 г. Мариуполя.

Следствие установило, что в течение 2014 обвиняемая, путем злоупотребления доверием руководства и используя электронно-вычислительную технику во время корректировки данных финансово -хозяйственной деятельности центра, присвоила денежные средства, принадлежащие Донецкой дирекции "Укрпочты, - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Общая сумма ущерба - более 50 тысяч гривен. Сейчас обвинительный акт в отношении женщины-оператора прокуратурой согласован и направлен в суд.

"Укрпочта" является монополистом на рынке почтовых услуг в Украине. Предприятие насчитывает 11,8 тысяч почтовых отделений, там работает 85,5 тысяч работников.