2018-10-05T09:39:00+03:00
Политика

Чего ждать Донбассу от военных учений Украины в Азовском море

Киев может устроить очередную провокацию и обвинить во всём Россию
Никита МАКАРЕНКОВ
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, тот самый, который в 2014 году начал войну с мирным населением Донбасса, анонсировал масштабные военные учения в Азовском море.

- Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море, - цитирует Турчинова агентство «Укринформ». - Мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны.

Это уже не первые учения Украины в Азовском море. В прошлых принимала участие и авиация, которая запугивала отдыхающих на пляжах побережья. Недавно Украина перебросила в район Бердянска малые бронированные артиллерийские катера.

Что такие действия незалежной могут означать для Донбасса? Больше всего жители Республик опасаются, что с Азовского моря может начаться наступление Киева, следовательно, вспыхнет новый виток войны.

- Украина не имеет достаточного количества сил, чтобы начать наступление с моря. Прежде всего, нужно понимать, что если Украина будет угрожать безопасности России, возможна большая война, - считает донецкий политолог Сергей Семенов. - Киеву этого не нужно. Единственное на что способна эта страна в такой ситуации – это очередные провокации, направленные против России и Республик Донбасса. Плюс ко всему, уже 16 октября в Минске пройдут очередные переговоры. К ним Киеву нужно будет создать повод, чтобы обвинить Кремль во всех грехах.

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