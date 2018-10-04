2018-10-04T21:04:03+03:00
Общество

Сергей Шаргунов представит в Донецке новую книгу "Свои"

Депутат Госудумы РФ так же пообщается с писателями ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сергей Шаргунов презентует 5 октября в Донецке свою новую книгу. Фото: alt.kp.ruСергей Шаргунов презентует 5 октября в Донецке свою новую книгу. Фото: alt.kp.ru
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Депутат Государственной думы Российской Федерации, писатель Сергей Шаргунов представит жителям свою новую художественную книгу в столице Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

- Шестого октября в 10:00 на базе Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского Сергей Шаргунов презентует новую художественную книгу под названием «Свои»,- сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе визита Шаргунов проведет встречу с членами союза писателей ДНР, на которой будут обсуждаться вопросы взаимодействия писательских организаций ДНР и Российской Федерации, а также литературный процесс в России.

Сергей Шаргунов — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. Является лауреатом национальной премии «Большая книга», независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии Москвы в области литературы и искусства, итальянских премий «Arcobaleno» и «Москва-Пенне», Горьковской литературной премии, дважды финалист премии «Национальный бестселлер». Книги Шаргунова переведены на итальянский, английский, французский, сербский языки.

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