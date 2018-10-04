Массовое отравление в Макеевке! Оказалось, виновата не вода

4 Окт. 21:00 2018-10-04T21:00:49+03:00

Пробы питьевой воды в Макеевке не показали никаких вредных примесей

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Вирусологи закончили изучать пробы воды, взятые в Макеевке. Оказалось, что некипячёная вода к вспышке острой кишечной инфекции отношения не имеет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— Вирусологическая лаборатория государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР провела исследования на вирусы 28 проб питьевой водопроводной воды на территории Горняцкого района города Макеевка – результат отрицательный, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме того, стало известно, что только 5% людей, которые обратились за помощью к врачам, связывают своё заболевание с употреблением некипячёной воды.

На данный момент 85 человек, поступивших в больницу Макеевки с диагнозом острая кишечная инфекция, уже выписаны домой. На лечении остались семь взрослых и девять детей. Меры по локализации и ликвидации вспышки ОКИ продолжают приниматься.

Напомним, 27 сентября 75 человек поступили в больницы Макеевки с диагнозом острая кишечная инфекция. Первой версией стало отравление водой.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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