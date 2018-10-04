2018-10-04T20:16:59+03:00
Политика

В Славянке женщина принесла в полицию целый мешок оружия

Об этом сообщает городской отдел полиции
Никита МАКАРЕНКОВ
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Жительница Славянска сдала в полицию целый мешок разного оружия. Его она принесла в городской отдел. 50-летняя жительница объяснила, что оружие обнаружила случайно.

В её показаниях говорится, что мешок нашелся среди строительного мусора в разрушенном гараже, который восстанавливали строители. Откуда там появилось оружие – не известно. Об этом сообщают украинские сайты.

- Среди найденного - похищенные, потерянные, нелегальные ружья и карабины, - сообщили в полиции. – В мешке были карабины, гладкоствольные ружья и устройство травматического действия.

Сейчас полицейские устанавливают владельца данного «схрона».

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