В Славянке женщина принесла в полицию целый мешок оружия
Об этом сообщает городской отдел полиции
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Жительница Славянска сдала в полицию целый мешок разного оружия. Его она принесла в городской отдел. 50-летняя жительница объяснила, что оружие обнаружила случайно.
В её показаниях говорится, что мешок нашелся среди строительного мусора в разрушенном гараже, который восстанавливали строители. Откуда там появилось оружие – не известно. Об этом сообщают украинские сайты.
- Среди найденного - похищенные, потерянные, нелегальные ружья и карабины, - сообщили в полиции. – В мешке были карабины, гладкоствольные ружья и устройство травматического действия.
Сейчас полицейские устанавливают владельца данного «схрона».