2018-10-04T20:01:10+03:00
Общество

Прогноз погоды в Донбассе на 5 октября

Первые заморозки пришли в Донецк
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донецке похолодание. Фото: Евгении КарпачевойВ Донецке похолодание. Фото: Евгении Карпачевой
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Заморозки на поверхности почвы и в воздухе до 3 градусов ниже нуля ожидаются местами в Республике ночью и утром 5, 6 и 7 октября.

- В период 5-7 октября ночью и утром в Луганске и местами по территории Республики на поверхности почвы, 6-7 октября местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов, - предупреждают синоптики.

Напомним, что заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В этот период они наносят большой ущерб сельскому хозяйству: вызывают снижение урожая, а иногда и гибель овощных, бахчевых, плодовых и других культур.

Завтра, 5 октября, утро и вечер в Донецке будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков. Температура днем +14°.

Но с понедельника начнется потепление и в середине следующей недели дончан порадуют +20° и ясная погода. Еще есть время собрать гербарий и посетить ботанический сад.

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