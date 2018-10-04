О снайперах неньки замолвите слово

4 Окт. 17:54 2018-10-04T17:54:45+03:00

Украинские снайперы жалуются, что в последнее время им не дают разгуляться. Фото: Диалог.ua

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Украинские националисты-добровольцы сообщают, что перестали приходить “боевые распоряжения” и снайперы полка вынуждены “сидеть на базах”. Они утверждают, что отсутствие снайперов НГУ плохо сказывается на общей оборонной способности войск и подставляет под удар бойцов ВСУ на “нулевых” позициях.

Командир снайперского взвода с позывным “Хват” заявил, что снайперские группы добровольцев имеют хорошую подготовку, при этом каждый снайпер может корректировать артиллерийский огонь и владеет всеми видами оружия, которые есть в распоряжении современной армии Украины.

- На счету наших снайперов - 4 уничтоженных вражеских снайперов, один офицер так называемой «ДНР», один российский офицер. Кроме них ликвидированы пулеметчики, гранатометчики и другие специалисты противника. За плечами снайперов - разведывательные выходы и полученная ценная информация, которая часто играла ключевую роль при дальнейшем оперативном планировании. Мы можем поразить врага на достаточно больших дистанциях - 1265 м, там, где противник не ожидает и спокойно оборудует позиции или осуществляет обеспечение боекомплектом или провизией. Когда «серая зона» была достаточно большой по всей линии разграничения, мы работали на дистанциях до 1200 м.”, - хвастается он.

Командир взвода снайперов недоумевает, почему новый формат боевых действий на Донбассе, названный Операция объединенных сил, не позволяет всем действовать слаженно и совместно.

- Наши продуманные совместные действия не только нанесут значительный ущерб противнику и ускорят освобождение наших территорий (даже если это будет по километру), но и спасут жизнь наших побратимов из ВСУ, которые сейчас стоят на передовой и погибают каждый день, несмотря на все перемирия, - сокрушается он.