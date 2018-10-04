Девять детей из ДНР отправились на лечение в Москву
Одна из больниц города Москвы приняла на лечение девять тяжелобольных детей из Донецкой Народной Республики. Заболевания у ребят разные, но все требует внимательного, высокопрофессионального лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.
— Сегодня девять детей, возрастом от трех до 16 лет из Донецкой Народной Республики отправились на лечение в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы» Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
На лечение в Москву поехали дети с заболеваниями центральной нервной системы, требующие нейрохирургической коррекции, а также с офтальмологическими, эндокринными и гематологическими заболеваниями.
Напомним, что поездка организована Министерством здравоохранения, совместно с Министерством транспорта Донецкой Народной Республики.