ДНР готова к началу отопительного сезона, который начнётся 15 октября

4 Окт. 16:24 2018-10-04T16:25:09+03:00

Несмотря на ряд проблем, им уже найдено решение и никаких проблем не предвидится

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В Донецкой Народной Республике готовы к началу отопительного сезона и никаких сюрпризов не предвидится. Этот вопрос был сегодня, 4 октября, рассмотрен на встрече временно исполняющего обязанности Главы Республики Дениса Пушилина и руководителей профильных Министерств.

— Сегодня были рассмотрен вопрос подготовки к отопительному сезону. Есть ряд сложностей, но большинство из них мы сегодня услышали и нашли решения. Я думаю, никаких сюрпризов в этом году не будет и отопительный сезон пройдет по плану. Каких-то непреодолимых задач на сегодняшний день нет, — заверил Денис Пушилин.

По информации первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталия Кижаева, жилой фонд Республики готов на 99,6 процентов, объекты социальной сферы – на 98%. Также он сообщил, что уже разработан план запуска котельных, подготовлены запасы топлива.

Напомним, отопительный сезон в Донецкой Народной Республике по традиции начнётся 15 октября.