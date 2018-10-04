2018-10-04T15:34:34+03:00
Политика

Украинские силовики чинили «Урал» и угодили в больницу. Один погиб

В высшее командование украинской армии доклад об этом инциденте не пошёл
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Командование различных бригад Вооружённых сил Украины продолжает скрывать от высшего командования небоевые потери, а между тем ряды украинских силовиков редеют. 1 октября двое военнослужащих украинской армии получили травмы, когда чинили автомобиль, ещё один – погиб. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— Так, 1 октября в районе населенного пункта Трехизбенка в результате непроизвольного съезда с эстакады автомобиля "Урал" погиб один и получили травмы двое военнослужащих 53-й бригады, которые производили ремонт автомобиля, — рассказал Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что доклад об этом инциденте не пошёл в высшее командование украинской армии, поэтому в ближайшее время стоит ожидать очередные лживые заявления о том, что Народная милиция ЛНР обстреляла позиции Вооружённых сил Украины.

Напомним, украинская армия продолжает стягивать к линии разграничения тяжёлое вооружение и посылать людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем