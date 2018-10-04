Украинские силовики чинили «Урал» и угодили в больницу. Один погиб
Командование различных бригад Вооружённых сил Украины продолжает скрывать от высшего командования небоевые потери, а между тем ряды украинских силовиков редеют. 1 октября двое военнослужащих украинской армии получили травмы, когда чинили автомобиль, ещё один – погиб. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
— Так, 1 октября в районе населенного пункта Трехизбенка в результате непроизвольного съезда с эстакады автомобиля "Урал" погиб один и получили травмы двое военнослужащих 53-й бригады, которые производили ремонт автомобиля, — рассказал Андрей Марочко.
Он подчеркнул, что доклад об этом инциденте не пошёл в высшее командование украинской армии, поэтому в ближайшее время стоит ожидать очередные лживые заявления о том, что Народная милиция ЛНР обстреляла позиции Вооружённых сил Украины.
Напомним, украинская армия продолжает стягивать к линии разграничения тяжёлое вооружение и посылать людей.