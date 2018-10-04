Денис Пушилин принял участие в акции донорства

4 Окт. 14:48 2018-10-04T14:48:06+03:00

Денис Пушилин пообещал и впредь участвовать в этой акции. Фото: ДАН

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Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня принял участие в акции по сдаче крови, организованной студентами Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького и общественной организацией «Молодая Республика». Сдача крови проходила в Республиканском центре крови в Донецке.

Республиканский центр крови сегодня будет принимать доноров в течение всего рабочего дня. Планируется, что в акции примут участие около 100 студентов-медиков.

- Хочу поблагодарить инициаторов и участников данной акции, потому что именно такими, с одной стороны, простыми, а с другой стороны — важными шагами мы поддерживаем нашу Республику. К сожалению, по сей день не исчерпывается потребность в крови ввиду агрессии со стороны Украины, которая выражается в обстрелах наших городов, результатом которой становятся ранения мирных жителей и наших военнослужащих, — заявил журналистам Пушилин.

Он выразил надежду на то, что подобные акции будут продолжены, и пообещал и впредь лично в них участвовать.

Отметим, что акция по сдаче крови студентами Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького проводится ежегодно.