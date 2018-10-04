ВСУ всё мало. К линии разграничения с ЛНР перебросили «Грады»
Вооружённым силам Украины всё мало оружия и людей, поэтому они продолжают стягивать к линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой тяжёлое вооружение и людей. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
— Нами установлено прибытие трех единиц РСЗО БМ-21 "Град" в район населенного пункта Крымское, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады, — рассказал Андрей Марочко.
В район населенного пункта Попасная, по данным разведки Республики, прибыли иностранные наёмники, порядка 20 человек. Предположительно, они прибыли из Грузии.
Напомним, за минувшие сутки украинская армия значительно снизила обстрелы в ЛНР. Было зафиксировано всего два нарушения режима тишины.
Подробнее об обстрелах в ЛНР читайте в материале нашего корреспондента.