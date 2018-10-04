ВСУ всё мало. К линии разграничения с ЛНР перебросили «Грады»

4 Окт. 14:22 2018-10-04T14:22:54+03:00

Помимо тяжёлого вооружения, к линии разграничения перебросили иностранных наёмников и силовиков запрещённой в РФ националистической организации

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Вооружённым силам Украины всё мало оружия и людей, поэтому они продолжают стягивать к линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой тяжёлое вооружение и людей. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— Нами установлено прибытие трех единиц РСЗО БМ-21 "Град" в район населенного пункта Крымское, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады, — рассказал Андрей Марочко.

В район населенного пункта Попасная, по данным разведки Республики, прибыли иностранные наёмники, порядка 20 человек. Предположительно, они прибыли из Грузии.

Напомним, за минувшие сутки украинская армия значительно снизила обстрелы в ЛНР. Было зафиксировано всего два нарушения режима тишины.

Подробнее об обстрелах в ЛНР читайте в материале нашего корреспондента.