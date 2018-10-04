2018-10-04T14:25:03+03:00
Политика

Шарик, Слоненок и Петух работы прошлого века пополнят коллекцию донецкого музея

Уникальные игрушки передали в краеведческий музей Донецка из Краматорска
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Все это произведено на известной Донецкой фабрике игрушек в 70-90-х годах прошлого века. Фото: пресс-служба музеяВсе это произведено на известной Донецкой фабрике игрушек в 70-90-х годах прошлого века. Фото: пресс-служба музея
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Донецкий республиканский краеведческий музей посетил гость из Краматорска, находящегося на территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине. В рамках акции «Дни дарения» наш земляк передал в дар музею коллекцию предметов, произведенных на известной Донецкой фабрике игрушек в 70-90-х годах прошлого века. В их числе – резиновая игрушка, изображающая пса Шарика из всенародно любимого мультфильма «Простоквашино», а также слонёнок и щенок, в своё время получившие всесоюзные премии за дизайн и выразительность образа. Привлекает внимание и большой пластмассовый петух – лёгкая обтекаемой формы игрушка нежного бело-розового окраса была популярна на всей территории Советского Союза, продаваясь даже в детских магазинах далёкого Забайкалья, сообщает пресс-служба музея.

Слава Донецкой фабрики игрушек в своё время гремела на весь Союз, да и в Европе не было более крупного предприятия данного профиля. Интересно, что своим появлением фабрика в какой-то мере обязана первому космонавту Юрию Гагарину. Как рассказала старший научный сотрудник отдела научно-фондовой работы ДРКМ Ирина Черепахина, однажды во время визита в Японию он приобрёл в подарок своим дочерям японские куклы. Вечером того же дня на пресс-конференции один из журналистов обратился к космонавту: «Нам известно, мистер Гагарин, что вы везёте домой детские игрушки. Неужели даже дети первого в мире космонавта не могут иметь хорошие игрушки, произведенные в Советском Союзе?». Эта история послужила отправной точкой в создании «города игрушек» в индустриальном Донбассе.

В 1973 году на территории шахты № 31, где в своё время работал слесарем Никита Хрущёв, был возведён многоэтажный корпус Донецкой фабрики игрушек. Уникальное предприятие с оборудованием из Западной Европы производило сложные технические, мягконабивные и резиновые игрушки, куклы, модели-копии самолётов и автомобилей, ёлочные украшения и многое другое. На фабрике были свои художники и технологи, конструкторское бюро и лаборатория. Прежде чем любая игрушка ДФИ попадала на прилавок, её не менее полугода проверяли на токсичность, эргономичность и механическую безопасность, оценивали, какие эмоции она может вызвать у ребёнка. На фабрике трудилось 5600 рабочих, лучшие специалисты приезжали сюда со всего Союза…

- Донецкой фабрики игрушек, впоследствии завода, давно нет. Её продукция разошлась по всему миру, отдельные экспонаты хранятся в нашем музее. А благодаря нашим дарителям, коллекция игрушек с нашего знаменитого завода будет представлена более полно, - подчеркнула Ирина Черепахина.

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