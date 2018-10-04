«Верните нам зарплаты»: В Украине шахтёры перекрыли трассу между Славянском и Мариуполем

4 Окт. 12:38 2018-10-04T12:38:47+03:00

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В Украине в очередной раз вспыхнули волнения шахтёров, которые остались без заработной платы. 3 октября горняки угледобывающего предприятия «Селидовуголь» устроили забастовку и перекрыли трассу между Славянском и Мариуполем. Пропускали лишь скорую, пожарных... Работяги выступили с требованием выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщают украинские СМИ.

- К такому шагу шахтеры обратились из-за того, что в течение трех дней они проводят акцию протеста в связи с невыплатой задолженности по зарплате, а из Министерства энергетики и угольной промышленности нет ни одного реагирования, - говорится в сообщении «ZIK».

Также сообщается, что более 6 тысяч семей более четырех месяцев остаются без зарплаты. Им выплатили всего 20 процентов зарплаты за июнь.

Напомним, что это уже не первая акция протеста, которую на Украине организовали горняки.