Фильм "Ополченочка" покажут на международном кинофестивале "Золотой Витязь"

4 Окт. 12:25 2018-10-04T12:25:05+03:00

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Создатели первого в ЛНР полнометражного художественного фильма "Ополченочка" планируют принять участие в конкурсе международного кинофестиваля "Золотой Витязь". Об этом сообщил автор идеи и генеральный продюсер фильма, директор кинокомпании "Лугафильм" Луганского продюсерского центра "Родина", офицер Народной милиции, руководитель ансамбля "Новороссия" Роман Разум.

- У нас уже есть возможность заявить этот фильм на кинофестиваль "Золотой Витязь". Многие проявляют интерес к этой работе, - сказал он. - В фильме мы отражаем боль, переживания, страдания нашего народа. Мы делали это для всех нас, для того, чтобы память о наших героях жила вечно, чтобы мы в образах героев прославляли наших отважных воинов, отважных людей, которые отдали свою жизнь. Я думаю, что фильм принесет большой успех и с его помощью мы сможем донести самую главную идею - что Донбасс должен быть вместе с Россией, что мы уважаем свою историю и никогда в жизни не предадим все то, что делали и строили наши легендарные предки.

Накануне "Лугафильм" в пресс-центре ЛуганскИнформЦентра завершила съемки "Ополченочки", отсняв сцены с участием депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, экс-прокурора Крыма, уроженки Луганщины Натальи Поклонской.