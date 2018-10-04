Выборы Главы ЛНР 2018: ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост лидера Республики

4 Окт. 12:13 2018-10-04T12:13:27+03:00

ЦИК сообщил, что выборы Главы ЛНР 2018 пройдут по плану. Уже зарегистрировано четыре кандидата на пост лидера Республики

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11 ноября в Луганской Народной Республике пройдут выборы Главы ЛНР 2018, в которых примут участие Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун. Центральный избирательный комитет Республики зарегистрировал только четырёх кандидатов. Об этом Луганскому Информационному Центру сообщила председатель ЦИК ЛНР Екатерина Терещенко.

— По результатам проверки документов и подписных листов избирателей Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики приняла решение зарегистрировать Леонида Пасечника, Олега Коваля, Людмилу Руснак и Наталью Сергун кандидатами на должность главы Луганской Народной Республики на выборах главы Луганской Народной Республики 11 ноября 2018 года, — рассказала Екатерина Терещенко.

При этом Центральный избирательный комитет отказал в регистрации Леониду Держаку, Владимиру Родионову, Роману Олексину и Юрию Ряплову. Причина – отсутствие необходимых для регистрации кандидата документов.

Напомним, выборы Главы ЛНР состоятся в тот же день, что и выборы Главы ДНР – 11 ноября 2018 года. Вчера во время рабочего визита в Луганскую Народную Республику временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин пожелал удачи на выборах лидера Республики и.о. Главы ЛНР Леониду Пасечнику.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.