Выборы Главы ЛНР 2018: ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост лидера Республики
11 ноября в Луганской Народной Республике пройдут выборы Главы ЛНР 2018, в которых примут участие Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун. Центральный избирательный комитет Республики зарегистрировал только четырёх кандидатов. Об этом Луганскому Информационному Центру сообщила председатель ЦИК ЛНР Екатерина Терещенко.
— По результатам проверки документов и подписных листов избирателей Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики приняла решение зарегистрировать Леонида Пасечника, Олега Коваля, Людмилу Руснак и Наталью Сергун кандидатами на должность главы Луганской Народной Республики на выборах главы Луганской Народной Республики 11 ноября 2018 года, — рассказала Екатерина Терещенко.
При этом Центральный избирательный комитет отказал в регистрации Леониду Держаку, Владимиру Родионову, Роману Олексину и Юрию Ряплову. Причина – отсутствие необходимых для регистрации кандидата документов.
Напомним, выборы Главы ЛНР состоятся в тот же день, что и выборы Главы ДНР – 11 ноября 2018 года. Вчера во время рабочего визита в Луганскую Народную Республику временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин пожелал удачи на выборах лидера Республики и.о. Главы ЛНР Леониду Пасечнику.
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