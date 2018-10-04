Обстрелы в ДНР: по территории Республики выпустили почти пятьсот боеприпасов

4 Окт. 11:31 2018-10-04T11:31:04+03:00

ВСУ опять усилили обстрелы в ДНР. За минувшие сутки зафиксировано 25 нарушений режима тишины

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Украинская армия вновь усилила обстрелы в ДНР. Вооружённые силы Украины использовали почти пятьсот различных боеприпасов для ведения огня по территории Республики. За минувшие сутки было зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина, Озеряновка), Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, Спартак, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, Александровка), Старомихайловка, Докучаевск, Заиченко, Ленинское, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Всего для обстрелов Донецкой Народной Республики украинская армия применила 486 единиц различных боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки было применено 311 единиц различных боеприпасов.