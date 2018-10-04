В Донбассе воюют марионетки: министра обороны Украины Полторака не пустили на встречу НАТО

4 Окт. 11:14 2018-10-04T11:14:55+03:00

Полторака не пустили на встречу НАТО, но он рад, что хотя бы ответили на его письмо. Фото: news.liga.net

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Министра обороны Украины Полторака не пустили на министерскую встречу НАТО. Об сообщил заместитель главы миссии Украины при НАТО Мукосий, сообщает «Европейская правда».

По его словам, Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой разрешить ему посетить проходящую в Брюсселе 3 и 4 октября встречу. В ответ украинскому министру прислали письмо, в котором были объяснения, почему украинского министра не пригласили на встречу.

-Там есть объяснение, почему нет заседания, и надежды на решение этой ситуации в будущем. Но главное, что письмо не осталось без ответа, — отметил Мукосий.

Он добавил, что в НАТО не скрывают, что ничего не могут сделать в ситуации с Венгрией, которая, очевидно, была против присутствия Полторака, потому что для решения подобных вопросов необходимо единогласие.

-Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США, — добавил он.