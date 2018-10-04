В Донбассе воюют марионетки: министра обороны Украины Полторака не пустили на встречу НАТО
Министра обороны Украины Полторака не пустили на министерскую встречу НАТО. Об сообщил заместитель главы миссии Украины при НАТО Мукосий, сообщает «Европейская правда».
По его словам, Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой разрешить ему посетить проходящую в Брюсселе 3 и 4 октября встречу. В ответ украинскому министру прислали письмо, в котором были объяснения, почему украинского министра не пригласили на встречу.
-Там есть объяснение, почему нет заседания, и надежды на решение этой ситуации в будущем. Но главное, что письмо не осталось без ответа, — отметил Мукосий.
Он добавил, что в НАТО не скрывают, что ничего не могут сделать в ситуации с Венгрией, которая, очевидно, была против присутствия Полторака, потому что для решения подобных вопросов необходимо единогласие.
-Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США, — добавил он.