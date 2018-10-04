В Мариуполе задумываются снести бюсты русских классиков

4 Окт. 10:55 2018-10-04T10:56:06+03:00

Некоторые из горожан предлагают заменить их на Лунтика и супермена.

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За четыре с лишним года войны в Украине успели декоммунизировать не всё. Одно из мест, которое не успели, находится в Мариуполе. Называется оно – Аллея классиков. Но, судя по всему, и до него вот-вот дойдут руки «декоммунизаторов».

На Аллее установлены бюсты известных советских и русских ученых и литераторов. Туда часто приходят горожане... Недавно один из мариупольских сайтов решил поднять вопрос: а может быть стоит сменить эти бюсты на другие?

- Меняются времена, меняется и наше отношение к историческим личностям. Мы решили поинтересоваться у горожан, кого бы сейчас они хотели видеть на пьедесталах в Городском саду, - говорится в статье, опубликованной на сайте.

Украинские журналисты провели опрос, в ходе которого выяснилось, что некоторые горожане считают, что «бюсты утратили свою актуальность».

- В качестве альтернативы жители предлагали мультипликационных персонажей, известных местных предпринимателей, а кто-то украинских бойцов, уроженцев Мариуполя, - написано в заключение опроса.