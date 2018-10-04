2018-10-04T10:38:25+03:00
Общество

Выборы Главы ДНР 2018: Леонид Пасечник пожелал Денису Пушилину победы

На рабочей встрече лидеров двух Республик обсуждались выборы Главы ДНР 2018 и Главы ЛНР 2018. Леонил Пасечник и Денис Пушилин обменялись пожеланиями победы
Цесанна АНТОНЕНКО
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11 ноября в Донецкой Народной Республике пройдут выборы Главы ДНР 2018, в которых примет участие временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин. Вчера, 3 октября, во время рабочей встречи в Луганске исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник пожелал победы Денису Пушилину.

— Пользуясь случаем и зная, что Денис Владимирович зарегистрировался в качестве кандидата на должность Главы ДНР на предстоящих выборах, я хотел бы пожелать ему успехов и удачи, — пожелал Леонид Пасечник.

Денис Пушилин, в свою очередь, также пожелал удачи Леониду Пасечнику удачи на предстоящих выборах Главы Луганской Народной Республики, но подчеркнул, что решение будут принимать граждане Республик.

Напомним, вчера Денис Пушилин впервые посетил Луганскую Народную Республику в качестве временно исполняющего обязанности Главы ДНР.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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