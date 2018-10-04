Пушилин – Пасечнику: Мы должны вместе развивать экономику
Об это врио Главы ДНР заявил в ходе встречи с и.о. Главы ЛНР
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3 октября в Луганске врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с и.о. Главы ЛНР Леонидом Пасечником. В ходе разговора Денис Владимирович заявил, что Республики должны объединить усилия по борьбе с коррупцией и развитию экономики.
-Мы используем время с пользой и сможем обговорить вопросы, которые стоят у нас на повестке и положительно воспринимаются нашими гражданами. Нам необходимо опираться на решения именно с оглядкой на людей. Поэтому по ряду вопросов в плане экономического развития и общих проблем, с которыми мы боремся, я говорю о коррупционной составляющей, мы должны действовать плечом к плечу, - заявил Пушилин.