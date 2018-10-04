2018-10-04T09:43:11+03:00
Общество

ДНР и ЛНР должны сотрудничать по линии всех Министерств и парламента

Такое мнение выразил врио ДНР Денис Пушилин
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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Вчера, 3 октября, Денис Пушилин впервые посетил Луганскую Народную Республику в должности временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики и провёл рабочую встречу с и.о. Главы ЛНР Леонидом Пасечником.

— Я рассчитываю, что в дальнейшем и по линии всех ведомств, и по линии парламентов будет налажен — а где-то будет поддерживаться — высокий уровень взаимодействия, и в целом мы добьемся тех целей, которые озвучивались с трибун еще в 2014 году. Теперь наша задача — чтобы они реализовывались на практике, — сказал Денис Пушилин после встречи с Леонидом Пасечником.

По его мнению, эффективное взаимодействие двух Республик по линии всех Министерств и парламента станет залогом благосостояния граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, что 17 июля 2018 года парламентарии ДНР и ЛНР встретились и обсудили синхронизацию законодательства двух Республик.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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