Обстрелы в ЛНР: зафиксировано два нарушения тишины

4 Окт. 09:02 2018-10-04T09:03:10+03:00

Украинская армия заметно уменьшила обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки огонь по позициям НМ Республики открывался всего два раза

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Вооружённые силы Украины сильно уменьшили обстрелы в ЛНР. Два населённых пункта Республики оказались под огнём украинской армии за минувшие сутки. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Пришиб и Сокольники, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Для обстрелов территории Луганской Народной Республики в минувшие сутки украинская армия применила артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, БМП-1 и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки было зафиксировано двенадцать нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.