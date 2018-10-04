Наталье Поклонской в Луганске подарили книгу "Необъявленная война"

4 Окт. 08:06 2018-10-04T08:06:12+03:00

Наталья Поклонская пожелала, чтобы следующая книга была о мирном и сильном Донбассе. Фото: ЛИЦ

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Главный редактор государственного информационного агентства ЛНР "Луганский Информационный Центр" Сергей Мешковой презентовал посетившей Луганск депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Наталье Поклонской книгу документальных фотографий "Необъявленная война", выпущенную недавно в Республике.

- Мы хотим презентовать вам фотоальбом "Необъявленная война", который буквально на днях вышел. В нем зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных сил Украины и их последствия в ЛНР и ДНР, - сказал вручая книгу Мешковой.

-Предлагаю теперь, чтобы следующая книга была о процветании Донбасса. О новых строящихся зданиях, о том, что Донбасс строится, развивается, о счастье и радости, которые здесь происходят. А это – просто пусть уйдет в историю, – ответила Поклонская, принимая издание. – С Богом!

Напомним, книга выпущена при поддержке специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений военно-политического руководства Украины против населения ЛНР и комиссии по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе "Справедливая защита".

Так же Поклонская приняла участие в завершении сьъемок первого в ЛНР полнометражного художественного фильма "Ополченочка" в качестве актрисы, сыгравшей саму себя.