Наталье Поклонской в Луганске подарили книгу "Необъявленная война"
Главный редактор государственного информационного агентства ЛНР "Луганский Информационный Центр" Сергей Мешковой презентовал посетившей Луганск депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Наталье Поклонской книгу документальных фотографий "Необъявленная война", выпущенную недавно в Республике.
- Мы хотим презентовать вам фотоальбом "Необъявленная война", который буквально на днях вышел. В нем зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных сил Украины и их последствия в ЛНР и ДНР, - сказал вручая книгу Мешковой.
-Предлагаю теперь, чтобы следующая книга была о процветании Донбасса. О новых строящихся зданиях, о том, что Донбасс строится, развивается, о счастье и радости, которые здесь происходят. А это – просто пусть уйдет в историю, – ответила Поклонская, принимая издание. – С Богом!
Напомним, книга выпущена при поддержке специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений военно-политического руководства Украины против населения ЛНР и комиссии по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе "Справедливая защита".
Так же Поклонская приняла участие в завершении сьъемок первого в ЛНР полнометражного художественного фильма "Ополченочка" в качестве актрисы, сыгравшей саму себя.