Выборы Главы ДНР 2018: Шишкина и Храменков - уже кандидаты

3 Окт. 18:23 2018-10-03T18:27:05+03:00

Документы для выдвижения на пост Главы ДНР подали десять человек. ФОТО: ВКонтакте

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Центральная избирательная комиссия ДНР 3 октября зарегистрировала Романа Храменкова и Елену Шишкину в качестве кандидатов на пост Главы Республики. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Ольга Позднякова.

- Еленой Шишкиной и Романом Храменковым был предоставлен полный пакет документов и подписные листы. По результатам проверки документов каких-либо нарушений установлено не было, однако в подписных листах был ряд нарушений, соответственно ряд подписей был аннулирован. Сегодня на заседании ЦИК было принято решение данных выдвиженцев зарегистрировать в качестве кандидатов на должность главы ДНР, — отметила Ольга Позднякова.

Храменковым было предоставлено 9560 подписей, из них успешно прошли проверку 9100. В свою очередь, Шишкина предоставила 9412 подписей, из них успешно прошли проверку 9189.

Два кандидата получили удостоверения, и уже завтра смогут агитировать за свою кандидатуру.

Напомним, что 1 октября Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидатов трем претендентам на участие в выборах Главы ДНР — Игорю Хакимзянову, Вячеславу Дьякову и Ивану Михайлову.

Документы для выдвижения на пост Главы ДНР подали десять человек. В качестве кандидата до сегодняшнего дня был зарегистрирован только один из них – врио Главы Республики Денис Пушилин.

Теперь в ДНР уже три кандидата на должность Главы.

7 сентября Народный Совет ДНР принял решение о проведении 11 ноября выборов Главы Республики и депутатов парламента, а также утвердил состав Центральной избирательной комиссии.

Теперь в ДНР уже три кандидата на должность Главы.