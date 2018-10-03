Путепровод, соединяющий ЛНР и ДНР, восстановят через две недели

3 Окт. 18:19 2018-10-03T18:19:43+03:00

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Восстановление Чернухинского путепровода, который соединяет Луганскую и Донецкую Народные Республики подходит к завершению. Ход восстановительных работ проверил и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник.

После этого, руководитель Республики поручил Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР и «Луганскому автодору» сосредоточить свои усилия на поставленной ранее задаче и запустить путепровод в течение двух недель.

Напомним, что опоры несущих балок моста были разрушены во время боевых действий в ноябре 2016 года, а восстановление путепровода началось в июле 2018 года.