Путепровод, соединяющий ЛНР и ДНР, восстановят через две недели
Ход его восстановления проверил и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник
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Восстановление Чернухинского путепровода, который соединяет Луганскую и Донецкую Народные Республики подходит к завершению. Ход восстановительных работ проверил и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник.
После этого, руководитель Республики поручил Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР и «Луганскому автодору» сосредоточить свои усилия на поставленной ранее задаче и запустить путепровод в течение двух недель.
Напомним, что опоры несущих балок моста были разрушены во время боевых действий в ноябре 2016 года, а восстановление путепровода началось в июле 2018 года.