Обстрелы ЛНР: За сутки ВСУ 12 раз нарушили «режим тишины»
Об этом сообщили в НМ ЛНР
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За прошедшие сутки украинские военные 12 раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщают в оборонном ведомстве Республики.
- Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново и сел Желобок, Сокольники, Лозовое, Пришиб и Калиновка, - говорится в сообщении НМ ДНР.
В ЛНР уточнили, что огонь велся из 122-мм орудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.