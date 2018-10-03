2018-10-03T12:19:28+03:00
Политика

Стало известно, кто может заменить Кучму в Минских переговорах

Одна из кандидатур – это советник Порошенко Руслан Демченко
Никита МАКАРЕНКОВ
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Леонид Кучма. Фото: mixnews.lvЛеонид Кучма. Фото: mixnews.lv
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Кто заменит Кучму в переговорном процессе – пока не известно. Одна из возможных кандидатур – советник Петра Порошенко Руслан Демченко.

- Кто-то должен быть руководителем украинской делегации. С ним всегда был Руслан Демченко, - предположил Мартин Сайдик.

Во времена правления Кучмы и Ющенко Руслан Демченко работал в администрации президента Украины. С 2010 по 2014 года занимал должность заместителя министра иностранных дел нэзалэжной. А с 2014 Демченко назначили советником президента Порошенко. Тогда он и стал курировать украинско-российские отношения.

Представители Луганской Народной Республики на переговорах в Минске уже прокомментировали смену украинского представителя. По их мнению, это не принесёт улучшений в переговорный процесс.

Следующая встреча в Минске запланирована на 16 октября.

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