Стало известно, кто может заменить Кучму в Минских переговорах
Кто заменит Кучму в переговорном процессе – пока не известно. Одна из возможных кандидатур – советник Петра Порошенко Руслан Демченко.
- Кто-то должен быть руководителем украинской делегации. С ним всегда был Руслан Демченко, - предположил Мартин Сайдик.
Во времена правления Кучмы и Ющенко Руслан Демченко работал в администрации президента Украины. С 2010 по 2014 года занимал должность заместителя министра иностранных дел нэзалэжной. А с 2014 Демченко назначили советником президента Порошенко. Тогда он и стал курировать украинско-российские отношения.
Представители Луганской Народной Республики на переговорах в Минске уже прокомментировали смену украинского представителя. По их мнению, это не принесёт улучшений в переговорный процесс.
Следующая встреча в Минске запланирована на 16 октября.