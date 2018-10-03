Почему Кучма больше не будет представлять Украину в Минске?

3 Окт. 12:15 2018-10-03T12:15:58+03:00

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80-летний Леонид Кучма больше не будет представлять Украину в переговорном процессе в Минске. Последний раз он принял участие в заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 2 октября.

Эту информацию подтвердил спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.

– Президент Кучма в последний раз участвовал в нашем заседании в качестве руководителя Украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, – сообщил Сайдик. - Работать с ним для всех нас было большой честью и огромным удовольствием.

Сам Кучма ранее говорил о намерении уйти. Основными причинами стали возраст и здоровье.

– Когда-то надо мне остановиться. Когда я достигну критического возраста, я должен буду принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык, - говорил украинский политик. - Там слишком трудные разговоры. Тем более, когда ты знаешь, что результата нет - принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется.

Следующая встреча в Минске запланирована на 16 октября.