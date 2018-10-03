2018-10-03T11:50:05+03:00
Политика

Спецбатальон "Легион" теперь подчиняется Народной милиции

О прекращении деятельности в МЧС заявлено официально
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтактеФОТО: ВКонтакте
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В среду утром стало известно, что знаментый отряд "Легион" прекратил свою деятельность. В официальном объявлении сказано:

"Отряд по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион» Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (Идентификационный код 51016411) сообщает о прекращении своей деятельности.

Срок предъявления требований кредиторов два месяца.

Ликвидационная комиссия находится по адресу: ДНР, 83023, г. Донецк, Калининский район, ул. 8 Марта, 36."

Теперь "Легион" перешел в подчинение Народной милиции ДНР. В этом году "Легиону" исполнилось три года. Он был создан 21 июля 2015 года по Указу Главы ДНР Александра Захарченко.

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