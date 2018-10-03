Верховная рада Украины продлит действие закона об особом статусе Донбасса?
Нэзалэжна серьёзно задумалась о продлении закона «об особом статусе Донбасса». Вероятнее всего, это произойдёт в ближайший четверг. Администрация президента Украины Петра Порошенко намерена внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о продлении. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
В сообщении говорится, что в повестке дня украинского парламента законопроект появится уже 4 октября.
Также, источники в администрации Порошенко сообщили украинским журналистам, что «действие закона должно быть продлено, иначе Россия будет добиваться отмены введенных против нее санкций». Скорее всего, как и в октябре 2017 года, «статус» продлят на один год.
Напомним, 15 сентября спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал нэзалэжну продлить «особый статус» Донбасса для антироссийских санкций исходящих от ЕС.