Выплачивать пенсии старикам Донбасса Украина не готова. Во всяком случае, пока
Одним из самых главных вопросов, который был поднят сегодня, 2 октября, на заседании подгруппы по экономическим вопросам остаётся разработка механизма выплат пенсий жителям Донбасса. Несмотря на все обещания и заверения, украинская сторона так и не озвучила официальную позицию Киева по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.
— Неоднократные обещания представителей украинской делегации обнародовать свою позицию по предложениям МККК относительно механизма получения пенсий до сих пор не были выполнены, — сообщили в пресс-службе МИДа Республики.
Таким образом заметных подвижек в работе подгруппы по экономическим вопросам, как и во всех остальных нет. Следующая встреча Контактной группы состоится 16 октября.
Напомним, сегодня украинская сторона не приняла участия в работе гуманитарной подгруппы.