2018-10-02T18:48:33+03:00
Политика

Выплачивать пенсии старикам Донбасса Украина не готова. Во всяком случае, пока

В Минске завершился очередной раунд мирных переговоров. Киев так и не озвучил свою позицию по вопросу выплат пенсий жителям Донбасса, но на войну у них деньги есть всегда
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта miloserdie.ruФОТО: архив сайта miloserdie.ru
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Одним из самых главных вопросов, который был поднят сегодня, 2 октября, на заседании подгруппы по экономическим вопросам остаётся разработка механизма выплат пенсий жителям Донбасса. Несмотря на все обещания и заверения, украинская сторона так и не озвучила официальную позицию Киева по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Неоднократные обещания представителей украинской делегации обнародовать свою позицию по предложениям МККК относительно механизма получения пенсий до сих пор не были выполнены, — сообщили в пресс-службе МИДа Республики.

Таким образом заметных подвижек в работе подгруппы по экономическим вопросам, как и во всех остальных нет. Следующая встреча Контактной группы состоится 16 октября.

Напомним, сегодня украинская сторона не приняла участия в работе гуманитарной подгруппы.

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