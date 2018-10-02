Украинские силовики продолжают обогащаться за счёт жителей прифронтовых сёл

2 Окт. 18:03 2018-10-02T18:03:59+03:00

В пустых домах военнослужащие украинской армии просто срывали замки и выносили всё, что считали ценным или полезным

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Вооружённые силы Украины продолжают грабить пустые дома в зоне проведения операции объединённых сил. Иногда они врываются в жилые дома и угрожают жильцам оружием. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— В домах, где отсутствовали жильцы, каратели срывали замки и проводили обыски без составления каких-либо актов. Что искали оккупанты, местные жители так и не поняли, но после проведенных проверок жильцы обнаруживали пропажу ценных вещей, — рассказал Андрей Марочко.

В жилых домах люди в балаклавах предъявляли документы сотрудников СБУ, угрожали оружием и проводили обыски, после которых также пропадали ценные вещи.

Ранее мы сообщали, что в украинскую армию теперь набирают всех. Более того, теперь служба в украинской армии – альтернатива тюрьме и наказанию за совершение преступления.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.