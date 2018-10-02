Украинские силовики продолжают обогащаться за счёт жителей прифронтовых сёл
Вооружённые силы Украины продолжают грабить пустые дома в зоне проведения операции объединённых сил. Иногда они врываются в жилые дома и угрожают жильцам оружием. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
— В домах, где отсутствовали жильцы, каратели срывали замки и проводили обыски без составления каких-либо актов. Что искали оккупанты, местные жители так и не поняли, но после проведенных проверок жильцы обнаруживали пропажу ценных вещей, — рассказал Андрей Марочко.
В жилых домах люди в балаклавах предъявляли документы сотрудников СБУ, угрожали оружием и проводили обыски, после которых также пропадали ценные вещи.
Ранее мы сообщали, что в украинскую армию теперь набирают всех. Более того, теперь служба в украинской армии – альтернатива тюрьме и наказанию за совершение преступления.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.