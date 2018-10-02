Вместо тюрьмы на передовую: служба по контракту в ВСУ – альтернатива наказанию за правонарушение

2 Окт. 17:04 2018-10-02T17:05:12+03:00

В связи с катастрофической нехваткой кадров в украинскую армию теперь берут всех. Даже предлагают контракт вместо тюрьмы

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Вчера, 1 октября, в Украине стартовал осенний призыв, а вот желающих войти в ряды Вооружённых сил Украины немного. В связи с катастрофической нехваткой кадров служба по контракту в украинской армии теперь альтернатива тюрьме. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— В качестве рекрутов используют гражданских лиц, совершивших правонарушения. Им предлагают за совершенные ими правонарушения, в том числе уголовные, альтернативу наказанию – службу по контракту, — рассказал Андрей Марочко.

Помимо прочего, киевским силовикам приходиться раздавать специальные агитационные брошюры, которые призывают население идти на службу в украинскую армию. В частности, разведка ЛНР сообщает о таких брошюрах в населённых пунктах Сватово и Белокуракино.

Ранее мы сообщали, в небе над Луганской Народной Республикой сбили украинский беспилотный летательный аппарат с гранатой.

Подробнее об этом инциденте читайте в материале нашего корреспондента.