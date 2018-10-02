2018-10-02T15:16:16+03:00
Политика

Контактная группа начала свою работу в столице Белоруссии

На повестке дня вопрос соблюдения режима тишины, восстановление сети Vodafone и обмен пленными
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня, 2 октября, в Минске проходит очередной раунд мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. К работе подгрупп присоединилась Контактная группа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— В столице Белоруссии началось заседание Контактной группы, — рассказали в МИД Республики.

На повестке дня будут вынесены основные вопросы: соблюдение режима тишины, восстановление сети Vodafone, обмен пленными и поиск без вести пропавших лиц. Помимо этого, Контактная группа обсудит механизма выплаты пенсий жителям Донбасса, реализацию формулы Штайнмайера и продление украинской стороной действия закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что к работе в Минске приступили все подгруппы, однако участие украинской стороны в переговорах пока не подтверждено. Дарья Морозова сообщила, что в работе гуманитарной подгруппы Украина участия не принимает.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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