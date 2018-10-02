В Минске все подгруппы приступили к работе

2 Окт. 14:25 2018-10-02T14:26:04+03:00

Об участии представителей Украины в работе Контактной группы пока не известно

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В столице Белоруссии все четыре подгруппы приступили к обсуждению повестки дня и работе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Все профильные группы приступили к работе на Минской площадке, — рассказали в МИД Республики.

Таким образом к работе гуманитарной подгруппы приступила подгруппа по безопасности, а также экономическим и политическим вопросам.

Отметим, что представители Украины не явились на заседание подгруппы по гуманитарным вопросам. Об участии украинской стороны в работе других подгрупп и Контактной группы пока неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что гуманитарная подгруппа начала свою работу в Минске. Основным вопросом встрече по-прежнему остаётся обмен пленными по формату «всех на всех», а также поиск лиц, которые пропали без вести.

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