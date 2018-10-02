Легкоатлетический кросс в Донецке: финальные соревнования второй универсиады

2 Окт. 13:45 2018-10-02T13:45:14+03:00

Победителей и призеров отметят кубками, медалями и грамотами

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10 октября в Донецке состоятся финальные соревнования второй универсиады Донецкой Народной Республики по легкоатлетическому кроссу. Участниками состязаний станут сборные команды высших учебных заведений, ставшие победителями отборочных этапов. Состав команды – 6 спортсменов.

В программу кросса войдут бег на 1000 и 3000 метров для мужчин, и на 500 и 1000 метров для женщин. На каждый вид программы допускается не более трех участников от команды.

Победители и призеры будут отмечены кубками, медалями и грамотами.