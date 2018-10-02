2018-10-02T13:19:16+03:00
Общество

Выборы Главы ДНР 2018: их осталось шестеро. Валентин Спиридонов подал фальшивые подписи

В ЦИК Республики рассказали, что кандидатов на выборы Главы ДНР 2018 стало ещё на одного меньше. Эксперты выявили факт фальсификации в подписных листах Валентина Спиридонова
Цесанна АНТОНЕНКО
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Проверка кандидатов на выборы Главы ДНР 2018 продолжается и количество претендентов на пост лидера Республики уменьшается. Теперь их осталось всего шестеро. Из предвыборной гонки выбыл Валентин Спиридов, в подписных листах которого эксперты обнаружили фальсификацию. Об этом сообщили на Официальном сайте Донецкой Народной Республики.

— При проверке данных подписных листов было замечено, что рукописные записи выполнены одним человеком. Совпадения есть по ряду общих и частных признаков. При проверке самих подписей установлены диагностические признаки, что сами подписи ставились одним лицом, — рассказали Официальному сайту ДНР сотрудник ЭКЦ МВД Республики.

Таким образом из десяти изначальных кандидатов, которые выдвинули свои кандидатуры на пост Главы Донецкой Народной Республики, на данный момент осталось всего шестеро.

Напомним, ранее мы сообщали, что Иван Михайлов передал подписные листы, а потом снял свою кандидатуру.

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