Быть или не быть обмену пленными? В Минске снова поднимут этот вопрос

2 Окт. 11:59 2018-10-02T12:05:57+03:00

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Сегодня, 2 октября, в Минске проходит очередной раунд мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Гуманитарная подгруппа уже начала свою работу в столице Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой.

— В Минске началось заседание участников гуманитарной подгруппы, — сообщили в пресс-службе омбудсмена Республики.

На повестке дня вопрос обмена пленными в формате «всех на всех», к которому гуманитарная подгруппа возвращается на каждой новой встрече. Также на повестку дня поставлен вопрос поиска лиц, пропавших без вести.

Дарья Морозова заявила, что представители Украины на встрече не присутствуют.

Напомним, сегодня в Минске пройдёт очередной раунд мирных переговоров. Между тем ранее мы сообщали о том, что Леонид Кучма отказался от поста представителя Украины на встречах в столице Белоруссии.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.