После трагедии в Горловке в ООН заговорили о минном загрязнении на Донбассе

2 Окт. 11:43 2018-10-02T11:44:11+03:00

За текущий год от мин пострадали 92 гражданских

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После трагедии в Горловке, в результате которой погибли трое детей, в ООН заговорили о минном загрязнении на Донбассе и призвали защитить мирное население от мин.

- Недопустимо, что дети сталкиваются с такими смертельными рисками, когда они играют с друзьями или ходят в школу. Сотни посёлков на востоке Украины вдоль 427-километровой линии разграничения загрязнены минами и взрывоопасными предметами. 2 миллиона людей ежедневно сталкиваются с риском погибнуть или получить увечья по дороге в магазины, школы, больницы или обрабатывая землю, - заявила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

Она призвала все стороны принять необходимые меры, чтобы предотвратить использование мин, особенно в населённых районах и вблизи гражданской инфраструктуры, такой как дома, школы и медицинские учреждения.

За текущий год от мин пострадали 92 гражданских.