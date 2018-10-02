2018-10-02T11:44:11+03:00
Политика

После трагедии в Горловке в ООН заговорили о минном загрязнении на Донбассе

За текущий год от мин пострадали 92 гражданских
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

После трагедии в Горловке, в результате которой погибли трое детей, в ООН заговорили о минном загрязнении на Донбассе и призвали защитить мирное население от мин.

- Недопустимо, что дети сталкиваются с такими смертельными рисками, когда они играют с друзьями или ходят в школу. Сотни посёлков на востоке Украины вдоль 427-километровой линии разграничения загрязнены минами и взрывоопасными предметами. 2 миллиона людей ежедневно сталкиваются с риском погибнуть или получить увечья по дороге в магазины, школы, больницы или обрабатывая землю, - заявила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

Она призвала все стороны принять необходимые меры, чтобы предотвратить использование мин, особенно в населённых районах и вблизи гражданской инфраструктуры, такой как дома, школы и медицинские учреждения.

За текущий год от мин пострадали 92 гражданских.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем