2018-10-02T11:29:18+03:00
Политика

Двое военнослужащих ДНР погибли под Коминтерново

В результате массированных обстрелов Юга Республики 30 сентября двое защитников ДНР получили ранения, не совместимые с жизнью
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины ведут ежедневные массированные обстрелы позиций Народной милиции Донецкой Народной Республики на Южном направлении. 30 сентября это привело к гибели двух военнослужащих Республики. Об этом вчера, 1 октября, рассказал заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Вчера (30 сентября – прим. редакции) украинские боевики продолжили свои провокационные обстрелы наших позиций, в результате чего в районе населённого пункта Коминтерново получили ранения не совместимые с жизнью два военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики, — рассказал Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что действия украинской стороны в преддверии встречи трехсторонней контактной группы носят бесчеловечный характер и свидетельствуют об их безнаказанности.

Напомним, ранее мы сообщали, что за предыдущие сутки украинская армия 20 раз нарушила режим прекращения огня.

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