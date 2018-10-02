Двое военнослужащих ДНР погибли под Коминтерново
Вооружённые силы Украины ведут ежедневные массированные обстрелы позиций Народной милиции Донецкой Народной Республики на Южном направлении. 30 сентября это привело к гибели двух военнослужащих Республики. Об этом вчера, 1 октября, рассказал заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.
— Вчера (30 сентября – прим. редакции) украинские боевики продолжили свои провокационные обстрелы наших позиций, в результате чего в районе населённого пункта Коминтерново получили ранения не совместимые с жизнью два военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики, — рассказал Эдуард Басурин.
Он подчеркнул, что действия украинской стороны в преддверии встречи трехсторонней контактной группы носят бесчеловечный характер и свидетельствуют об их безнаказанности.
Напомним, ранее мы сообщали, что за предыдущие сутки украинская армия 20 раз нарушила режим прекращения огня.