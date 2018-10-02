Пенсионный фонд Луганска: «горячая линия» состоится 3 октября

2 Окт. 10:46 2018-10-02T10:46:59+03:00

«Прямую «горячую линию» проведет замначальника отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страхователей

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3 октября состоится телефонная «горячая линия» управления Пенсионного фонда ЛНР в Жовтневом районе Луганска на тему «О возможности получения сведений о застрахованном лице из государственного реестра общеобязательного государственного пенсионного страхования». Об этом сообщили в управлении Пенсионного фонда.

«Прямую «горячую линию» проведет заместитель начальника отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страхователей управления ПФ Александр Артеменко», – говорится в сообщении.

Задать вопросы можно с 9.00 до 11.00 по телефону: (0642) 50-81-82, 072-153-14-89.