Обстрелы в ДНР: один дом повреждён огнём украинской армии

2 Окт. 10:28 2018-10-02T10:29:07+03:00

ВСУ ведут постоянные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня

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Украинская армия продолжает разрушительные обстрелы в ДНР. За прошедшие сутки под огонь Вооружённых сил Украины попали 13 населённых пунктов Республики. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Крутая Балка, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Александровка, Кременец, Ленинское, Коминтерново, Саханка, Новая Таврия, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В Коминетрново огнём украинской армии был повреждён один жилой дом.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, за которые украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики 118 единиц различных боеприпасов.

Жертв среди мирного населения зафиксировано не было.

Напомним, ранее мы сообщали о повреждениях жилого фонда в Коминтерново.